Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha riservato parole di grande stima per Moise Kean, approdato in estate dalla Fiorentina
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Intervenuto a margine della cerimonia del Premio Gentleman a Milano, il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha fatto il punto della situazione in casa lariana in vista della ripresa della Serie A. Tra i temi centrali affrontati dal dirigente figura naturalmente l'impatto di Moise Kean, fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva prelevato dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto.
"Identità chiara con Fabregas: Kean è il profilo ideale"
Ludi ha sottolineato la totale sintonia strategica tra la visione di gioco proposta dal tecnico Cesc Fabregas e le caratteristiche dell'attaccante azzurro, come riportato dalle colonne di TMW:
Cesc possiede uno stile di calcio ben preciso che fortunatamente è riuscito a trasmettere in maniera profonda ai calciatori. La squadra ha un'identità netta e definita, un'idea di gioco che ci appassiona, ci emoziona e nella quale riteniamo che Moise si sposi in maniera assolutamente perfetta. Rappresenta un profilo differente rispetto agli elementi che avevamo in rosa lo scorso anno: parliamo di un calciatore determinante, un vero e proprio top player del panorama italiano. Per questo motivo non ci limitiamo a sperare, ma sappiamo con certezza che farà le fortune del Como.
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