Intervenuto a margine della cerimonia del Premio Gentleman a Milano, il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha fatto il punto della situazione in casa lariana in vista della ripresa della Serie A. Tra i temi centrali affrontati dal dirigente figura naturalmente l'impatto di Moise Kean, fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva prelevato dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto.

Ludi ha sottolineato la totale sintonia strategica tra la visione di gioco proposta dal tecnico Cesc Fabregas e le caratteristiche dell'attaccante azzurro, come riportato dalle colonne di TMW:

Cesc possiede uno stile di calcio ben preciso che fortunatamente è riuscito a trasmettere in maniera profonda ai calciatori. La squadra ha un'identità netta e definita, un'idea di gioco che ci appassiona, ci emoziona e nella quale riteniamo che Moise si sposi in maniera assolutamente perfetta. Rappresenta un profilo differente rispetto agli elementi che avevamo in rosa lo scorso anno: parliamo di un calciatore determinante, un vero e proprio top player del panorama italiano. Per questo motivo non ci limitiamo a sperare, ma sappiamo con certezza che farà le fortune del Como.