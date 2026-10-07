Massimo Sandrelli è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno alla vigilia della sfida tra Genoa e Fiorentina, soffermandosi sulle possibili risposte della squadra dopo la lunga sosta. L'attenzione è rivolta soprattutto al lavoro di Paolo Vanoli, chiamato a trovare il giusto equilibrio, ma anche a Cher Ndour, reduce da una giocata spettacolare con l'Under 21. Per Sandrelli, il centrocampista ha caratteristiche precise e dovrà essere messo nelle condizioni di esprimersi al meglio.

A Genova mi aspetto di vedere dei progressi. Vanoli avrà studiato giorno e notte per trovare un equilibrio alla squadra. Ndour? Per me è sempre stato un ottimo giocatore. Il gol da 70 metri è una giocata da giocatore intelligente; non essendo il giocatore che ti fa il dribbling nello stretto, deve leggere prima l'azione. Va trovato il modo di utilizzarlo secondo le sue caratteristiche, poi ovviamente servono anche gli altri. Io sono contrario a chi dice calcio antico o calcio moderno; il calcio è calcio, conta fare gol e non prenderli. Il fatto di avere più opzioni è un vantaggio, deve essere abile l'allenatore a trovare la combinazione giusta.