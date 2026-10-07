Alex Milone esalta Mastantuono: "È incredibile, mancava alla Serie A". E su Pellegrino: "Il cambio può aiutarlo".
VIDEO - Il primo gol di Mastantuono in Nazionale ma non solo: l'Argentina domina
Alex Milone, esperto di calcio argentino per Prime, Disney+ ed ESPN, è intervenuto al Pentasport per analizzare il momento dei talenti argentini della Fiorentina. Dal percorso di Franco Mastantuono, che secondo Milone a Firenze può trovare la dimensione ideale per esprimere tutto il proprio potenziale, alla situazione di Mateo Pellegrino, il cui rendimento potrebbe beneficiare anche del cambio in panchina.
Per Mastantuono non si era perso al Real, ma non era affatto semplice mettersi, ma a Firenze può trovare la sua dimensione. Per me è un giocatore incredibile; è il giocatore che non mancava solo alla Fiorentina ma a tutta la Serie A. E' partito forte e piano piano sta capendo anche come incidere. Io spero che rimanga a lungo, credo che il Real possa fare come Nico Paz ma i talenti prima o poi li rivuole a casa. Pellegrino? Ha già fatto esperienza in Italia, con il cambio di allenatore forse ci va a guadagnare; questa Fiorentina può essere più utile alla sua crescita.
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