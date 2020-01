Casting difensore, in pole c’è Kannemann del Gremio: Pedro può entrare nell’affare

Il punto sul mercato viola da La Gazzetta dello Sport: “Daniele Pradé nelle ultime ore si è concentrato sul difensore. Kevin Bonifazi, che era stato la prima idea, è scivolato all’ultimo posto nel «podio dei graditi». Il diesse viola tiene congelata la posizione di Juan Jesus (il più facile da ingaggiare) e sta lavorando per il vero obiettivo e cioè l’argentino Walter Kannemann, punto di forza del Gremio di Porto Alegre. La voglia di provare a chiudere per Kannemann ha congelato il passaggio di Pedro al Flamengo. L’attaccante piace al Gremio. E potrebbe essere la pedina di scambio ideale per liberare Kennemann. Due operazioni in prestito con relativi riscatti obbligatori. I prossimi cinque giorni su questo fronte saranno decisivi”.