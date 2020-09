Calcinacci al Franchi? Sopralluogo dei tecnici del Comune. E presto l’incontro Nardella-Commisso

Sul Corriere Fiorentino di oggi si parla della questione Artemio Franchi e del messaggio che Rocco Commisso ha voluto mandare a Palazzo Vecchio presentandosi in diretta nazionale a “Novantesimo Minuto” con un pezzo di calcinaccio dello stadio. Anche per questo, ieri mattina, il Comune ha inviato sul posto i propri tecnici per valutare la situazione dell’impianto anche in vista di una parziale riapertura al pubblico (si parla di mille tifosi) per la gara contro la Sampdoria fra due settimane. Il sopralluogo, secondo quanto emerge da Palazzo Vecchio, non avrebbe comunque rilevato criticità particolari. Nel frattempo la Fiorentina, ieri presente con Joe Barone, aspetta di confrontarsi con il Comune sulla nuova norma «salva stadi». Nardella e Commisso ancora non hanno fissato una data ma è certo che nei prossimi giorni avverrà il primo di una serie di incontri che il patron viola ritiene necessari per poi decidere se avviare un progetto di ristrutturazione del Franchi oppure tornare su Campi Bisenzio.

(foto di repertorio)