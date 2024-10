Beltran deve replicare Gudmundsson: questa è la sua notte

La Fiorentina si prepara a affrontare la Roma senza Gudmundsson, indisponibile anche dopo aver saltato la partita contro il San Gallo. Il suo rientro è previsto solo dopo la sosta di metà novembre. Al suo posto, Bove ha dimostrato la sua versatilità in Svizzera, ma stasera toccherà a Beltran , che partirà titolare per la prima volta.

Dopo aver iniziato dalla panchina in Conference League, Beltran avrà l'opportunità di dimostrare il suo valore e di dare una svolta alla sua stagione, replicando le prestazioni di Gudmundsson. La formazione della Fiorentina per la partita prevede De Gea in porta, una difesa a quattro con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens, Adli e Cataldi a centrocampo, e Colpani e Bove a supporto di Beltran e Kean in attacco. (LA PROBABILE FORMAZIONE)Lo riporta il Corriere dello Sport.