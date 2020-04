Alla ripresa il Franchi potrebbe diventare lo stadio del Nord. Partite casalinghe per Juve, Milan e Inter

Resta ancora in bilico la questione sul dove disputare le partite alla ripresa della stagione di Serie A. Al momento resta infatti in sospeso la possibilità di giocare nel proprio stadio per le squadre nelle regioni al centro dell’epidemia da Coronavirus. L’ipotesi che avanza sull’edizione odierna di Tuttosport vede la Toscana, tra cui lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, come nuova sede per le partite casalinghe di Juventus, Torino, Milan, Inter Genoa, Sampdoria e ovviamente Fiorentina. L’idea però non per il momento non va giù ai tifosi viola “Juve al Franchi? Come formaggio sulle vongole. Non scherziamo”.