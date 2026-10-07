L'intervista al doppio ex, Marco Nappi, in vista della sfida di sabato tra Genoa e Fiorentina
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Genoa-Fiorentina aprirà la Serie A dopo la lunga sosta per le Nazionali. Marco Nappi, doppio ex della sfida, ha analizzato il momento delle due squadre e le insidie della gara di Marassi. Le sue parole
Sarà una bella partita con dei gol. Il Genoa è in un momento di crisi, non riesce a sviluppare le idee di De Rossi. Ma è una squadra che, nei momenti di difficoltà, riesce sempre a tirare fuori qualcosa. Quest'anno ha ceduto tanto e ha fatto degli acquisti non idonei al campionato: non ci sono le tre destinate alla retrocessione, è difficile per tutti. La Fiorentina deve fare una grande partita per portarsi a casa un risultato positivo, ma il trend ha preso una svolta positiva. In queste settimane entrambi gli allenatori hanno lavorato sui problemi.
Beto-Pellegrino, chi sarà il titolare a Genova?
Pellegrino mi piaceva già dallo scorso anno a Parma, ha fatto dei bei gol. È un giocatore che va servito in area di rigore, è molto bravo di testa. Contro il Frosinone i due centrali difensivi hanno vinto la battaglia con Pellegrino perché arrivavano i palloni dall'area della Fiorentina: per lui è difficile gestire certi palloni. Con Vanoli il gioco è cambiato e si è visto anche un risveglio di Pellegrino. A Genoa lo farei giocare. In attacco la Fiorentina ha giocatori importanti, poi sarà il mister a capire chi può dare qualcosa di più.
Perché la Fiorentina con Grosso non ha funzionato?
La Fiorentina ha speso tanto, ma a volte spendere non vuol dire vincere: spendere il giusto e spendere bene con giocatori che vogliono mettersi in evidenza e hanno fame. Grosso? C'erano tantissime aspettative dopo le annate che ha fatto. Devi essere bravo nella gestione del gruppo soprattutto in una piazza come Firenze in cui devi vincere subito. Se non lo sei lo paghi.
C'è qualche giocatore che l'ha sorpresa?
Avendo negli occhi la partita contro il Frosinone se ne salvano pochi. Ma la Fiorentina ha grande qualità che va messa in pratica. Vanoli sta riuscendo a tirar fuori le qualità migliori di questa squadra. Poi vediamo giocatori come Mastantuono che ha cominciato a segnare. Ha grandissima tecnica, ma deve giocare di più con la squadra: è mancino, cerca sempre di andare alla conclusione. Se imparasse a giocare di più con la squadra le sue qualità possono fare la differenza.
Cosa pensa degli interpreti di centrocampo?
Atta era arrivato con entusiasmo, ma ancora deve far vedere le sue qualità. Fagioli mi piace, se arriva sulla trequarti mette sempre il pallone giusto per gli attaccanti. Ndour può dare ancora di più, a volte i giocatori con qualità peccano sul piano caratteriale. Questi ragazzi devono togliersi la paura di giocare. Quando scendi in campo devi divertirti. Devono levarsi la paura di sbagliare. Con le qualità che hanno possono fare bene, c'è ancora tempo anche se il campionato quest'anno è difficile.
Quanto saranno difficile le gare che aspettano la Fiorentina?
Meglio che queste partite arrivino ora, siamo all'inizio. Anche loro devono oliare gli ingranaggi, squadre nuove. Le squadre forti meglio incontrarle all'inizio. Poi contro la Juve, il Como, il Milan, l'Inter vengono fuori le motivazioni. Ma anche con le piccole: quando ti metti la maglia, soprattutto quella della Fiorentina ed entri allo stadio, devi tirare fuori tutto quello che hai.
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