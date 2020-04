Il Corriere dello Sport ha ipotizzato la disputa delle partite della Serie A a Roma, Firenze e Napoli. Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha commentato ironicamente la possibilità di vedere la Juventus sul prato dell’Artemio Franchi:

La Juventus all’Artemio Franchi? Come il formaggio sulle vongole. Non è in natura, non scherziamo neanche.