La Serie A come un Mundialito? Possibile. E si giocherebbero molte partite a Firenze

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi riporta l’ultima proposta sulla ripresa del campionato: dato che giocare al Nord sarà molto difficile se non impossibile, si sta facendo spazio l’idea di accorpare tutte le rimanenti partite negli stadi del Centro-Sud, in particolare in quelli di Firenze, Roma e Napoli, con un massimo di 240 persone ammesse negli impianti, inclusi i calciatori. Al momento è solo un’idea, ma ne verrà discusso nelle sedi opportune.

Centrocampo Viola, tra arrivi e probabili partenze spuntano due giovani italiani