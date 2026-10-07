Fiorentina alla sosta tra recuperi e certezze. Marchini sicuro: "A Genova Mastantuono titolare, Ndour vero equilibratore"
Malagò chiarisce: "Incomprensioni con Bonfiglio? Eufemismi..."
Giampaolo Marchini ha parlato così a Radio Bruno a proposito della Fiorentina:
Questa sosta ha dato una mano per recuperare giocatori come Atta e Goncalves. Ogni squadra ha stilato una tabella secondo le proprie necessità. Sarà interessante vedere come si presenteranno le squadre alla ripresa. La Firoentina avrà ritrovato condizioni e certezze, poi sarà il campo a dare le sue risposte. Nazionali? Ndour è finito sotto i riflettori dopo questa sosta. Mastantuono ha fatto due settimane di full immertion di entusiasmo, che già mi pareva alto. Io a Genova me lo aspetto titolare, e credo sia normale che sia così. In tanti ora sono saliti sul carro di Ndour. Questo ragazzo dà tanto sia in campo che nello spogliatoio. Il termine equilibratore gli calza a pennello
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