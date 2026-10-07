Cher Ndour è stato decisivo nella qualificazione diretta dell’Under 21 agli Europei, trascinando gli azzurri al primo posto nel girone con la doppietta di lunedì contro la Polonia e mantenendo vivo l’obiettivo del pass olimpico. Il secondo gol, una conclusione da circa 70 metri, ha fatto il giro del mondo, confermandolo tra i giovani protagonisti del futuro della Nazionale. Con la numero 10, indossata pochi giorni prima anche da Fagioli nella selezione maggiore, Ndour ha brillato e si è commosso parlando di Silvio Baldini: «Tutti gli vogliamo bene quasi come un padre perché prima di essere un allenatore è una grande persona e ce ne sono pochi così. Mi viene un po’ da piangere a parlarne, abbiamo fatto un’impresa».

Terminati i festeggiamenti a Pescara, Ndour è tornato al Viola Park, dove ieri ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di sabato a Genova. Vanoli lo considera un riferimento e contro il Genoa dovrebbe affidarsi ancora a lui, mentre nel medio-lungo periodo resta l’idea del 4-2-3-1 con il doppio play Fagioli-Oulai. Dopo l’impiego discontinuo con Palladino e Pioli, il centrocampista è cresciuto sul piano tattico, tecnico e fisico, aggiungendo cinque gol e giocate di qualità. Dal novembre 2025, nelle 38 partite della gestione Vanoli tra campionato, Coppa Italia e Conference, ha collezionato 28 presenze da titolare e otto da subentrato, restando fuori soltanto due volte, una per squalifica e una per scelta tecnica. A queste si aggiungono le tre gare di questa stagione con Vanoli, tutte disputate per 90 minuti.

La centralità in campo si è riflessa anche sul mercato: durante la rivoluzione estiva, la Fiorentina ha respinto ogni interessamento e offerta per Ndour. «Sono tutti cedibili tranne Ndour», ripeteva Fabio Paratici, ribadendo la fiducia della società nel centrocampista. Le sue prestazioni potrebbero però alimentare ulteriormente l’interesse di Liverpool e Juventus: secondo il testo, i viola valuterebbero una cessione soltanto davanti a un’offerta irrinunciabile, superiore ai 30-35 milioni di euro, tenendo conto anche della quota sulla futura rivendita spettante al Psg. Lo scrive Repubblica Firenze.