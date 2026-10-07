Luca Ranieri e la Fiorentina hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo fino al 2029, con opzione per il 2030. Il difensore lo ha annunciato a Sky: prima dell’ufficialità restano soltanto gli ultimi passaggi formali. «Siamo ai dettagli, mancano le ultime cose. Sono felice e super onorato di continuare con questa società», ha spiegato.

Ranieri ha sottolineato il legame con il club, nel quale è cresciuto: «Sono qui da quando ho 13 anni, ho vissuto qui tantissime cose, gioie e delusioni. Un onore poter continuare». Sulla possibilità di restare in viola per tutta la carriera ha aggiunto: «Qui a vita? Il calcio è strano. Sicuramente rimanere per altri tre anni alla Fiorentina è un’emozione unica».

Intanto Vanoli prepara la trasferta di Genova puntando sul 4-2-3-1: Fagioli e Ndour sono favoriti in mediana, mentre Pellegrino è avanti su Beto in attacco. Gnonto, in attesa della decisione su Mastantuono, e Njie si candidano sulle corsie offensive. In difesa Dragusin potrebbe affiancare Ranieri, con Jimenez a destra e il ballottaggio Valdepeñas-Viery a sinistra. Lo scrive la Nazione.