Adesso l’Inghilterra: giorni chiave per Palladino e i suoi giocatori

Adesso la Fiorentina volerà in Inghilterra per affrontare tre amichevoli importanti per la sua crescita

Redazione VN 20 luglio - 07:24

Archiviate le due settimane di ritiro al Viola Park, la Fiorentina è adesso pronta ad affrontare la fase forse più delicata della sua preparazione estiva. A partire da lunedì, infatti, Biraghi e soci voleranno in Inghilterra, dove sono in programma tre amichevoli di livello crescente tra il 26 e il 30 luglio che diranno tanto - se non tutto - sullo stato di forma della squadra e sulle lacune a livello di rosa che ancora devono essere colmate sul mercato.