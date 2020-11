A Parma con il tridente, coraggio ed idee per rivitalizzare l’attacco

Come riportato dall’approfondimento di Repubblica, sabato a Parma sarà una partita decisiva per il destino di Beppe Iachini. Il tecnico sta pensando ad una vera e propria rivoluzione tattica per giocarsi il tutto per tutto. Una Fiorentina molto offensiva con il tridente, un 3-4-3 per cercare di rivitalizzare un attacco a dir poco spento. Ribery a sinistra, una punta nel mezzo e Callejon esterno a destra, come ai tempi di Napoli. L’obiettivo è vincere ad ogni costo, soltanto così potrà avere una chance di mantenere la panchina. La società riflette sul futuro, il bilancio dopo sei gare è negativo. Due vittorie un pareggio e tre sconfitte, abbinate alla mancanza di gioco, impongono attenzione. Ma Iachini non molla e farà di tutto per trovare la medicina giusta, anche rinunciare al consueto 3-5-2.

“Non capisco Iachini, la rosa viola è da zona Europa. Firenze non ne può più”