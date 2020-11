Grassia: “Non capisco Iachini, la rosa viola è da zona Europa. Firenze non ne può più”

Il giornalista e scrittore Filippo Grassia è intervenuto ai microfoni del Pentasport per dire la sua sull’attualità di casa Fiorentina: “Questa Fiorentina non suscita emozioni, non fa sognare. Non riesco a capire Iachini, mi sembra si sia veramente incartato: è partito con due giocatori davanti che punte non sono per chiudere addirittura con tre attaccanti di ruolo. Beppe non ha le idee chiare. Questa squadra ha bisogno di Pulgar, che le faccia da regista, e di riportare Amrabat nel suo ruolo di mezzala. La gente di Firenze è veramente demoralizzata, non ne può più. Credo che Pradè abbia dato a Iachini un organico di ottimo livello che potrebbe avvicinare l’Europa League, ma deve essere sfruttato”.