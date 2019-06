Ogni occasione, ogni invenzione è buona a Firenze per “celebrare” Commisso, il nuovo proprietario della Fiorentina. Immagini e idee sparse in varie zone della città che fanno capire quanto la Rocco-mania stia inondando i pensieri e perfino le strade del capoluogo toscano, oltre al mondo del web. La gente lo ha amato fin da subito. Per chi transita nella zona di Ponte alla Vittoria non può passare inosservata una “digiscultura” realizzata da Alessandro Tirinnanzi. Tutto nasce da una foto rielaborata con l’arte a cui si unisce la tecnica, ma in questo caso anche la grande passione viola. L’opera è fatta a mano su legno, a grandezza naturale, e ha il pregio di sembrare reale, dinamica tanto che davanti alla galleria “Firenze Art”, dove è posizionata la sagoma bifacciale di Rocco, in molti si soffermano incuriositi. L’articolo completo è su Stadio in edicola stamani.