Il terremoto in panchina in casa Fiorentina continua a far discutere calorosamente. Intervenuto ad Arena Sportium, l'ex portiere viola Emiliano Viviano, da sempre grande tifoso gigliato, si è espresso senza troppi giri di parole sulla decisione della società di sollevare Fabio Grosso dall'incarico dopo appena tre giornate.

"Niente di personale, ma continuare sarebbe stato un suicidio"

Viviano ha voluto subito chiarire la natura della sua posizione, scindendo il giudizio umano da quello tecnico e di pancia: "Non ho mai detto che Grosso è scarso o che non sa allenare, ma da tifoso della Fiorentina ho il mio pensiero. Anzi, quando è arrivata la notizia dell'esonero ho mostrato ad un amico un messaggio dove scrivevo 'Dio c'è, adesso ne ho le prove'. Ne ho parlato a lungo con un mio amico allenatore: tre partite e zero punti fanno girare le scatole, ma il problema vero è un altro".

Il giudizio dell'ex numero uno si fa poi impietoso sul rendimento offerto dalla squadra: "In queste tre gare non si è vista una singola cosa positiva, ma proprio una! Né un giocatore, né la fase difensiva, né la fase offensiva, né il possesso palla. Non so se sia colpa di Grosso o dei nuovi acquisti, ma conoscendo la mia città meglio di chiunque altro dico che andare avanti con Grosso sarebbe stato un suicidio. Firenze è il posto peggiore in Italia quando succedono queste cose".

"Fiorentina in balia degli avversari: dati inaccettabili"

Infine, Viviano ha evidenziato la sensazione di totale impotenza emersa sul terreno di gioco nel corso delle prime uscite stagionali, citando anche le statistiche registrate contro il Torino: "Al 35' del primo tempo è venuta fuori una statistica che mi faceva quasi piangere: 72% di possesso palla del Torino contro il 28% della Fiorentina. Per me tutto questo è inaccettabile. Sei stato preso completamente in balia del Torino, esattamente come eri stato in balia del Frosinone la settimana precedente".