L'ufficialità del ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina continua a far discutere l'ambiente gigliato. Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha commentato senza mezzi termini l'arrivo del nuovo allenatore, mettendo subito in chiaro le aspettative della piazza e lanciando un monito ben preciso.

"Basta scuse sull'eredità: Paratici non ha obbligato nessuno"

Galli ha voluto stroncare sul nascere eventuali giustificazioni legate allo stato della rosa o al lavoro della precedente gestione: "Lo dico con notevole anticipo: non voglio più sentir dire da Vanoli 'ho ereditato una squadra...' o 'ho preso una squadra...', perché alle proposte delle società si può anche dire di no".

Richiamando alcune dichiarazioni del passato del tecnico, l'ex numero uno ha rincarato la dose: "L'anno scorso era un continuo ripetere le stesse parole tutte le domeniche. Ma nessuno ti ha obbligato: non è che Paratici è venuto e ti ha messo la pistola alla tempia per accettare la Fiorentina".

Tra ambizioni da scudetto sfumate e traguardo europeo

Analizzando le scelte della dirigenza per la panchina, Galli si è soffermato sul profilo dell'allenatore e sugli obiettivi reali del club: "Fosse arrivato Conte, probabilmente potevamo anche lottare per lo scudetto. Arrivando Vanoli, mi auguro e spero si possa agganciare l'idea di tornare in Europa. Spero non in Conference, ma là davanti stanno galoppando: anche la Lazio, senza soldi, ha costruito una bella squadra. Credo che l'obiettivo della Fiorentina debba essere assolutamente quello di centrare un posto europeo".

L'ex dirigente viola ha poi voluto alzare la asticella sulla mentalità, rifiutando categoricamente discorsi di basso profilo: "Se sento parlare di punti salvezza, io smetto di guardare il pallone. Ora dobbiamo rimetterci subito in corsa, ma non per salvarci".

Infine, un passaggio sul recente passato e sull'addio a Fabio Grosso: "Grosso non è stato accolto con grandissimo entusiasmo fin dall'inizio, ma spettava a lui dimostrarci e convincerci di non essere un semplice ripiego. Personalmente pensavo potesse intraprendere e fare un percorso simile a quello visto con Montella o Italiano. Ora però si cambia pagina e con Vanoli saremo molto esigenti, esattamente come lui stesso pretende di essere".