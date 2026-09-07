Alessandro Bocci duro sulle scelte della Fiorentina, il ritorno di Vanoli e il mercato viola
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Il giornalista, Alessandro Bocci, al Pentasport di Radio Bruno, sulla situazione in casa Fiorentina dopo quanto successo sulla panchina. Le sue parole:
Fino all'acquisto di Valdepenas il mercato viola è stato da applausi, ma negli ultimi giorni la gestione è stata assurda. Di conseguenza, tutto questo ha portato al problema che ci ritroviamo oggi. Mi sembra che a questa squadra mancano diverse cose, a partire da un profilo come Torreira a centrocampo. Grosso oggi passa come unico colpevole, ma anche Paratici ha delle colpe.In questa squadra mancano leader. Che senso ha avuto cedere Mandragora? E stiamo parlando di Mandragora, non di Rui Costa.
Su Vanoli
La scelta di Vanoli è surreale. Non è stata la prima scelta, ma prima ha preso un due di picche da Thiago Motta. Spero, a questo punto, che Vanoli riprenda in mano la situazione. Hai ripreso l'allenatore che hai tenuto sulla corda e poi hai deciso di mandare via. Ora penso che Vanoli riparta da alcune sue certezze, come Ranieri in difesa. Il rapporto con Paratici si sana con due anni di contratto e così sarà.
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