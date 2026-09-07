Dietro l’addio tra Fabio Grosso e la Fiorentina non ci sarebbero soltanto le tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate di campionato. A pesare sulla decisione del club sarebbero stati anche i dubbi espressi dall’allenatore sul valore della rosa costruita durante il mercato estivo. Una situazione che avrebbe progressivamente incrinato il rapporto e soprattutto la fiducia reciproca. Da qui la volontà della Fiorentina di cambiare immediatamente strada, scegliendo Paolo Vanoli.

Perché Vanoli?

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