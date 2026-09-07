Il punto della Fiorentina sull'addio di Grosso e la scelta di Vanoli per ripartire al meglio
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Dietro l’addio tra Fabio Grosso e la Fiorentina non ci sarebbero soltanto le tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate di campionato. A pesare sulla decisione del club sarebbero stati anche i dubbi espressi dall’allenatore sul valore della rosa costruita durante il mercato estivo. Una situazione che avrebbe progressivamente incrinato il rapporto e soprattutto la fiducia reciproca. Da qui la volontà della Fiorentina di cambiare immediatamente strada, scegliendo Paolo Vanoli.
Perché Vanoli?La scelta dell’ex tecnico del Torino non sarebbe legata soltanto alla necessità di dare una scossa alla squadra. La società ha infatti individuato in Vanoli un profilo che conosce già l’ambiente viola e Firenze, con il quale provare a costruire qualcosa che possa andare oltre l’emergenza del momento. L’idea è, dunque, quella di aprire un progetto a lungo termine, ripartendo da un allenatore convinto delle potenzialità della squadra.
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