Il giornalista, Stefano Cecchi , ha parlato al Pentasport di Radio Bruno delle ultime ore in casa Fiorentina, con l'addio di Grosso e il ritorno di Vanoli. Le sue parole:

Grosso non salta solo per le tre sconfitte, ma anche dopo il confronto a quattr'occhi avuto con Paratici. La rottura irreparabile è stata lì, dove le visioni sugli acquisti non combattevano. La società, buona o brutta che sia, ha fatto una scelta con Kean e va rispettata. Paratici è stato costretto ad esonerarlo, perché se l'allenatore non crede nella squadra non ha senso continuare. Però, a questa squadra manca personalità e lo si è visto nelle reazioni (che non ci sono state) dopo i gol presi con Frosinone e Torino, dove non è riuscita a reagire. Mancano giocatori di carattere. Detto questo, quest'anno la rosa di quest'anno della Fiorentina è superiore a quello della passata stagione, nonostante manchi un centrocampista.