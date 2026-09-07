L'esonero di Fabio Grosso e il tumultuoso avvio di stagione della Fiorentina continuano a far discutere i salotti televisivi. Ai microfoni di DAZN, l'ex centrocampista Valon Behrami ha analizzato la decisione della società gigliata, puntando il dito non soltanto sulle difficoltà dell'ormai ex tecnico viola, ma anche e soprattutto sulle modalità con cui è stato allestito l'organico da parte della dirigenza.

"Spazientiti subito: sorpresa sull'esonero, ma mancava la visione"

Interpellato sulla decisione di sollevare Grosso dall'incarico, Behrami ha espresso iniziale sorpresa prima di affondare il colpo sulla gestione complessiva: "Chiaramente no, non me l'aspettavo, perché sembrava un progetto tecnico iniziato e condiviso insieme a Paratici". L'ex giocatore ha poi evidenziato la totale mancanza di fondamenta e di identità all'interno dello spogliatoio: "A mio avviso è stato fatto un mercato senza leader, senza basi reali. Se entri oggi nello spogliatoio della Fiorentina, ti giti attorno e non sai a chi aggrapparti, a chi chiedere cosa significhi davvero indossare questa maglia o come superare i momenti di difficoltà".

"Moltissimi soldi spesi, ma solo per collezionare highlights"

Se da un lato l'allenatore finisce per pagare il prezzo più alto, per l'opinionista le responsabilità vanno condivise con chi ha allestito la squadra: "Poi è chiaro che a pagare sia sempre l'allenatore, anche perché Grosso ha fatto immensa fatica a mettere in campo le proprie idee. Però, obiettivamente, sono stati spesi tantissimi soldi e sono stati spesi male".

In chiusura, Behrami ha tracciato una sintesi impietosa del valore reale della rosa viola: "Sono state messe insieme tante belle figurine, tanti giocatori da highlights ma, di una vera e propria costruzione strutturata e di una squadra solida, questa Fiorentina non mi ha mai dato la sensazione".