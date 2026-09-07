Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina, dopo l'ufficialità arrivata in tarda serata nella giornata di ieri. Nel parlare della situazione, l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha svelato un retroscena secondo il quale, dopo aver scelto di sedere sulla panchina viola, Grosso era un nome che piaceva tanto a Paolo Maldini per il ruolo di CT dell'Italia, insieme a De Rossi. La scelta di non procedere su profili di questo tipo è legata al presidente Malagò, il quale ha deciso, come linea da seguire, di non andare a prendere allenatori già impegnati nei club. Un modo per non andare ad impattare sui lavori appena iniziati dai tecnici nelle varie squadre che seguivano.

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