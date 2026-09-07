Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo sull'addio di Fabio Grosso dalla Fiorentina

Redazione VN
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Nella notte l'addio di Fabio Grosso dalla Fiorentina, dopo un inizio di campionato più che negativo (zero punti in tre partite). L'ironica vignetta del tifoso viola Lorenzo Castellani:

vignetta su Grosso

Vignette Viola

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