Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo sull'addio di Fabio Grosso dalla Fiorentina
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Nella notte l'addio di Fabio Grosso dalla Fiorentina, dopo un inizio di campionato più che negativo (zero punti in tre partite). L'ironica vignetta del tifoso viola Lorenzo Castellani:
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