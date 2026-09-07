Le parole di Pietro Lo Monaco sulla situazione in casa Fiorentina
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Il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del lavoro di Fabio Paratici alla Fiorentina. Le sue parole:
Se mi aspettavo una situazione del genere? Che non partisse a bomba me l'aspettavo, perché è stata rivoluzionata la rosa, ma che avesse tutto queste problematiche sinceramente no. La Fiorentina non è ancora squadra, ma un insieme di tanti buoni giocatori presi per una cifra di circa 150 milioni di euro. La cosa che risalta agli occhi in maniera lampante è il reparto difensivo, ossia che non sa difendere come reparto. Fanno degli errori là dietro veramente da scuola elementare. Devono rimboccarsi le maniche e risolverla al più presto. Se metti da parte il tecnico scelto ad inizio mercato dopo tre partite qualcosa ti devi domandare. Paratici sicuramente si sarà detto di aver sbagliato, perché è una persona intelligente. Comunque, oggi la Fiorentina ha una rosa bella piena. Si tratta solo di farla diventare squadra.
Sul centrocampo
Se guardiamo, uno a uno, i centrocampisti della Fiorentina, sono qualitativamente tra i migliori del campionato. Il problema è che non mettono la tecnica a servizio della squadra. Atta, per esempio, non è un trequartista, ma uno che deve ricevere palla e arrivarci nello spazio, in quella zona di campo.
Su Vanoli
Conosce l'ambiente ed è venuto in un momento, lo scorso anno, dove si è dovuto rimboccare le maniche e fare un grande lavoro. Riuscendoci. Sicuramente è la scelta più sensata in questo momento.
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