Il ribaltone in panchina in casa Fiorentina continua a far discutere i principali opinionisti del panorama calcistico italiano. Intervenuto ai microfoni di Radio 24, il celebre giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha espresso la propria lettura sull'addio a Fabio Grosso e sull'imminente approdo di Paolo Vanoli alla guida della squadra gigliata.

"Progetto di medio periodo: questa Fiorentina non è ancora una squadra"

Pardo ha voluto innanzitutto analizzare la struttura della rosa allestita in estate, sottolineando come servisse più tempo prima di trarre giudizi affrettati: "Lo dico fin da prima della gara col Frosinone. A Firenze c'è stato un grande entusiasmo ed è vero che sono stati spesi parecchi soldi per profili interessanti. Tuttavia, a mio avviso, è stato impostato un progetto più a medio termine che a breve scadenza".

Il giornalista ha evidenziato anche alcune perplessità sulla composizione dell'organico: "Alcuni nodi strutturali, come ad esempio la difesa, non so se siano stati davvero risolti. Ci sarebbe voluta una dose maggiore di pazienza: l'inizio di stagione è stato indubbiamente molto negativo, ma questa non è ancora una squadra vera e propria, per quanto i singoli prospetti siano di altissimo livello".

"Con Grosso mancava il feeling. Vanoli pronto a sfruttare l'opportunità"

Entrando nel merito del cambio di guida tecnica dopo sole tre giornate, Pardo ha individuato le cause nell'assenza di sintonia tra le parti: "La decisione è stata presa soprattutto per un'incompatibilità di fondo. L'esonero dopo appena tre partite è figlio di un feeling mai davvero scoccato. Se ci fosse stata una piena unità di vedute tra allenatore e società, si sarebbe andati avanti insieme".

Sulla scelta del sostituto e sul futuro del tecnico uscente, Pardo conclude così: "La dirigenza ha optato per una sterzata immediata puntando su Paolo Vanoli, un allenatore che ha già ampiamente dimostrato di saper gestire situazioni di questo tipo e che merita senz'altro questa opportunità. Personalmente, però, continuo a credere nel valore del lavoro di Grosso".