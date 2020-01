VIDEO – La reaction ed i ricordi di Chiesa: il padre, gli inizi e l’abbraccio col fratello

Terza parte dell’intervista a Federico Chiesa realizzata dall’ufficio stampa della Fiorentina (CLICCA QUI per la prima parte e QUI per la seconda). Nel video pubblicato sui social, il numero 25 viola ripercorre le tappe della sua vita e della sua carriera da calciatore commentando alcune immagini del passato. Il protagonista assoluto è lui, ma c’è spazio anche per il padre ed il fratellino Lorenzo.