La Fiorentina si allena al Viola Park in preparazione alla gara contro la Juventus al Franchi
VIDEO - Il racconto della sedia di Mondonico nella serata di Amsterdam
Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Fiorentina torna all'Artemio Franchi davanti ai propri tifosi, attesa da una delle sfide più sentite a Firenze, contro la Juventus.
Giornata di lavoro al Viola Park a due giorni dall'ultima partita prima della sosta per le Nazionali:
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