La Fiorentina si allena al Viola Park in preparazione alla gara contro la Juventus al Franchi

Redazione VN
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VIDEO - Il racconto della sedia di Mondonico nella serata di Amsterdam

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Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Fiorentina torna all'Artemio Franchi davanti ai propri tifosi, attesa da una delle sfide più sentite a Firenze, contro la Juventus.

Giornata di lavoro al Viola Park a due giorni dall'ultima partita prima della sosta per le Nazionali:

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