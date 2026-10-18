Continua a far discutere l’episodio che ha preceduto il vantaggio del Como contro la Fiorentina. Al 32’, prima della rete di Mattia Liberali, Luis Milla interviene su Pedro Gonçalves, che finisce a terra perdendo il possesso. L’arbitro Di Bello lascia proseguire e dalla stessa azione nasce lo 0-1 degli uomini di Fabregas. Il VAR Paterna non richiama il direttore di gara alla revisione, scatenando le proteste dei viola.

Sull’episodio è intervenuto anche l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che nel suo commento ha sposato la valutazione della sala VAR: “Contatto Milla-Gonçalves? Sono d’accordo con il VAR”. Una lettura opposta rispetto a quella di Luca Marelli, che a DAZN aveva invece giudicato evidente il fallo ai danni del portoghese e considerato possibile un intervento della tecnologia. Anche Paolo Vanoli, nel post partita, aveva manifestato tutto il proprio disappunto per la decisione, sottolineando come quell’episodio avesse inciso sull’andamento della gara. Ecco il video: