VIDEO – ACF pubblica il recupero super di Ribery su CR7: “Il nostro nuovo difensore”

“Cristiano Ronaldo gets introduced to our new defender, Franck Ribery”. Recita così il tweet pubblicato poco fa dalla Fiorentina, che in attesa della prossima gara contro l’Atalanta pone ha voluto elogiare il recupero super del francese su CR7 di sabato scorso. Video in loop ed una sola controindicazione: può creare dipendenza.

LUCARELLI: “RIBERY MI HA FATTO VENIRE LA PELLE D’OCA…”