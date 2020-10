Vi ricordate Salcedo? E’ diventato un modello: “Tutto è cominciato a Firenze…” (FOTO)

La sua stagione alla Fiorentina (2016/17) non ha lasciato certo il segno. Ma Carlos Salcedo in quell’anno ha vissuto esperienze importanti anche e soprattutto fuori dal campo: “Quando ho vissuto a Firenze ho scoperto la mia passione per la moda e lo stile. Essere in un paese dove gli uomini si vestono bene e hanno delle sfilate di moda tra le più importanti del mondo mi ha interessato molto. Quando mi sono trasferito in Germania ho cambiato un po’ il mio stile ed è diventato unico” ha raccontato Salcedo alla rivista Harpers Bazaar, che a lui ha dedicato la copertina (vedi sotto). In Messico la questione ha sollevato discreto interesse e anche qualche ironia verso il difensore che oggi milita nel Tigres.