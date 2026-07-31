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Redazione VN
Valdepenas

VIDEO VN - Valdepenas è a Firenze! "Felice di essere qui"

Attraverso il proprio profilo Instagram, il nuovo acquisto viola Victor Valdepenas ha celebrato il suo arrivo alla Fiorentina.

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