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VIDEO VN - Valdepenas è a Firenze! "Felice di essere qui"
Attraverso il proprio profilo Instagram, il nuovo acquisto viola Victor Valdepenas ha celebrato il suo arrivo alla Fiorentina.
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