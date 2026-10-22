Si preannuncia un'atmosfera particolare nel settore ospiti del Giuseppe Meazza in occasione della sfida tra Inter e Fiorentina, in programma questa domenica alle 12:30. Dopo la presa di posizione della Curva Fiesole, che nei giorni scorsi ha annunciato la decisione di non presenziare a Milano per protestare contro il caro-prezzi e le nuove modalità di vendita dei tagliandi prive di prelazione per i gruppi organizzati, arriva anche il pieno sostegno dell'Associazione Centro Coordinamento Viola Club.

La nota ufficiale dell'ACCVC: "Aderiamo alla forma di protesta"

In risposta alle recenti disposizioni in materia di biglietteria per il settore ospiti e recependo la spinta dell'intero panorama del tifo organizzato nazionale, l'ACCVC ha diffuso un comunicato ufficiale in cui ratifica l'annullamento della spedizione milanese:

L'Associazione Centro Coordinamento Viola Club comunica che valutata la posizione assunta dalla Curva Fiesole in merito alla contestazione delle nuove disposizioni in materia di trasferte e riservazioni biglietti, constatato che la problematica investe tutte le tifoserie organizzate d'Italia, aderisce alla forma di protesta proposta, rinunciando all'organizzazione della trasferta di Milano del 25/10/2026.

Fronte comune contro il caro biglietti e le restrizioni

L'adesione dell'ACCVC evidenzia la totale convergenza e compattezza di tutto il popolo gigliato di fronte a condizioni ritenute penalizzanti per chi segue la squadra in giro per l'Italia. Una decisione sofferta ma ritenuta indispensabile per ribadire la necessità di tutelare il tifo passionale e aggregativo nei confronti di logiche commerciali e restrizioni burocratiche sempre più stringenti.