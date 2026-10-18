Per Fiorentina-Como sono attesi oltre 22mila spettatori al Franchi, con la possibilità di raggiungere il tutto esaurito, fissato a circa 23mila posti per i lavori di ristrutturazione. Nonostante le difficoltà viola e i precedenti favorevoli al Como di Fàbregas, sempre vittorioso a Firenze, la Fiesole e gli altri settori agibili sosterranno la squadra di Vanoli.

Il tifo organizzato ha invece annunciato che diserterà la trasferta contro l’Inter a San Siro, in programma domenica 25 ottobre. La protesta riguarda sia i prezzi del settore ospiti sia le modalità di vendita, che non prevedono una prelazione per i gruppi organizzati e le associazioni: «Ci troviamo per l’ennesima volta a fare i conti con un sistema che non ci tutela», denuncia la Curva Fiesole.

L’assenza resta subordinata a eventuali modifiche: «Salvo un cambio di rotta da parte degli organi competenti, per questa trasferta, la Fiesole non sarà presente nel settore ospiti». Il comunicato si conclude ribadendo la determinazione dei tifosi: «Ma se pensate di fermare la nostra passione così, siete dei poveri illusi». Lo scrive il Corriere dello Sport.