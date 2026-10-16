Il comunicato della Curva Fiesole in vista della sfida contro l'Inter a San Siro
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Domenica 25 ottobre la Fiorentina andrà a San Siro per giocare contro l'Inter. Tuttavia, il tifo organizzato non prenderà parte alla trasferta a causa delle modalità di vendita dei tagliandi.
Il comunicato della Curva Fiesole:
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