Transfermarkt gioca con la storia viola, ma fa una pessima figura!

La cosa più assurda che è balzata agli occhi dei tifosi viola è rappresentata, però, dal fatto che questo sito (totalmente "privato" e non certo istituzionale), oltre ad avere indicato solo genericamente il logo usato fra il 1956 ed il 1967 come "STEMMA USATO NEGLI ANNI 50 E 60" (non sapendo, quindi, neanche il periodo esatto in cui sia stato realmente utilizzato rispetto a quelli degli ultimi 40 anni ben specificati nella tabella), non abbia minimamente preso in considerazione i loghi dei due scudetti, cioè 1955-56 e 1968-69, che rappresentano, da almeno mezzo secolo, due fra gli stemmi più amati dai tifosi gigliati. E non si tratta di due loghi poco usati, visto che il primo è stato utilizzato dal primo dopoguerra fino al 1956 ed il secondo è stato l'emblema viola dal 1967 al 1981!