In attesa di poter tornare a disposizione, Fabiano Parisi conferma il proprio legame con l'ambiente della Fiorentina e con le giovani leve del club. Il terzino, attualmente ai box per un infortunio che lo terrà lontano dai campi fino a dicembre, ha fatto visita ai ragazzi del settore giovanile gigliato, regalando loro scatti, autografi e momenti di confronto.

Il calciatore ha poi immortalato l'incontro con un messaggio pubblicato sui propri canali social:

Il calcio più bello è quello che riesce a far sognare. Felice di aver condiviso sorrisi, autografi e qualche momento speciale con i ragazzi del nostro settore giovanile. Continuate a divertirvi, a credere nei vostri sogni e a dare tutto per raggiungerli.

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