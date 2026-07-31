Scomparso il babbo del mitico Adrian Mutu proprio in queste ore. la Fiorentina esprime il suo cordoglio attraverso i social network
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Triste giorno per il mitico Adrian Mutu. L'ex viola ha infatti perso in queste ore il padre e a darne notizia è la stessa Fiorentina che ha fatto le sue condoglianze al rumeno attraverso un post sui propri canali social. "Tutta la Fiorentina si stringe con affetto ad Adrian Mutu in questo giorno di profondo dolore per la scomparsa del padre."
Tutta la Fiorentina si stringe con affetto ad Adrian Mutu in questo giorno di profondo dolore per la scomparsa del padre.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2026
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