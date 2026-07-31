Triste giorno per il mitico Adrian Mutu. L'ex viola ha infatti perso in queste ore il padre e a darne notizia è la stessa Fiorentina che ha fatto le sue condoglianze al rumeno attraverso un post sui propri canali social. "Tutta la Fiorentina si stringe con affetto ad Adrian Mutu in questo giorno di profondo dolore per la scomparsa del padre."

Tutta la Fiorentina si stringe con affetto ad Adrian Mutu in questo giorno di profondo dolore per la scomparsa del padre. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2026