Per Nicolò Fagioli, la gara contro l'Inter sarà importante, anche per il proprio status personale

Redazione VN
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Sandro Sabatini, in vista di Inter-Fiorentina, ha confrontato Hakan Calhanoglu e Nicolò Fagioli. Le sue parole al podcast "Scontro Diretto"

"Romano? Non mi è piaciuto. Ha personalità, lancio, ma di tutte le cose che ha provato non gliene è riuscita neanche una. L'unico erede di Calhanoglu che conosco in Italia è Fagioli. L'unico. Tutti mi prendevano in giro quando dicevo che Fagioli aveva delle qualità..."

Sandro Sabatini

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