Sandro Sabatini, in vista di Inter-Fiorentina, ha confrontato Hakan Calhanoglu e Nicolò Fagioli. Le sue parole al podcast "Scontro Diretto"

"Romano? Non mi è piaciuto. Ha personalità, lancio, ma di tutte le cose che ha provato non gliene è riuscita neanche una. L'unico erede di Calhanoglu che conosco in Italia è Fagioli. L'unico. Tutti mi prendevano in giro quando dicevo che Fagioli aveva delle qualità..."