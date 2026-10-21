Per Nicolò Fagioli, la gara contro l'Inter sarà importante, anche per il proprio status personale
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Sandro Sabatini, in vista di Inter-Fiorentina, ha confrontato Hakan Calhanoglu e Nicolò Fagioli. Le sue parole al podcast "Scontro Diretto"
"Romano? Non mi è piaciuto. Ha personalità, lancio, ma di tutte le cose che ha provato non gliene è riuscita neanche una. L'unico erede di Calhanoglu che conosco in Italia è Fagioli. L'unico. Tutti mi prendevano in giro quando dicevo che Fagioli aveva delle qualità..."
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