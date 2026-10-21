L’Inter guarda anche in casa Fiorentina per il futuro. In occasione di Monza-Cagliari, Dario Baccin era presente in tribuna per osservare diversi profili interessanti e tra questi c’era anche Eddy Kouadio, difensore di proprietà viola attualmente in prestito al Monza. Il centrale ha sfruttato bene la vetrina, confermando una crescita che lo ha già portato anche nel giro della Nazionale.

Per la Fiorentina si tratta dunque di un nome da seguire con particolare attenzione: Kouadio sta accumulando esperienza in Serie A e il suo rendimento non è passato inosservato neppure a un club come l’Inter. Un segnale importante in vista delle valutazioni che il club viola sarà chiamato a fare sul suo futuro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport