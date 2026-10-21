L'intervento di Bernardo Brovarone ai microfoni di Radio Bruno

Redazione VN
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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Bernardo Brovarone, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha toccato alcuni temi caldi legati alla Fiorentina:

Perché ragionare di arbitri? Prima bisogna mettere a posto la Fiorentina. Fateci tornare a divertire, dopo aver speso milioni. Il Como ha fatto un percorso graduale con delle basi. Qui il calcio si fa in un modo che non richiede un progetto stabile. Questa società al suo interno ha dei problemi. Una volta potremmo servirci di qualcuno che ha dato la vita per la Fiorentina.

Allenatori

A Firenze gli allenatori ci vengono, ma poi devi presentare un progetto. Vanoli è motivato, ma la rosa ha un valore diverso: perché spendere 200 milioni e prendere Vanoli?
FIORENTINA VS COMO

Comunicato

Con il comunicato dai delle attenuanti, ma la responsabilità è dei giocatori. Rendessero la metà di quello che sono stati pagati ci farebbero divertire.

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