Ernesto Poesio, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina e il legame che ha con Firenze:

Siamo a un momento di svolta, non può essere questo l'anno a cui andiamo incontro. Domenica c'è una partita proibitiva, ma serve un'idea precisa su come uscire da questa situazione. Si parla di un percorso di crescita e di ristrutturazione. La Fiorentina ha una rosa incompleta, nonostante gli investimenti. Nell'era Commisso sono passati 99 giocatori: come si può pensare di costruire qualcosa? Alla fine di ogni anno9 hai ricostruito la squadra.

Firenze

La Fiorentina non sta più rappresentando Firenze, l'ha detto anche Andreazzoli. Gli allenatori vivono dentro al Viola Park. Quello che ha sempre contraddistinto la Fiorentina è il suo legame con la città, altrimenti è una squadra normale.

La rosa

I giocatori sono giovani, ma quotati. Non sono i ragazzi della Primavera. Devono dimostrare di valere di più dei giovani che avevi in casa e hai mandato via. Comuzzo a Parma ha giocato una signora partita, si sta riprendendo.