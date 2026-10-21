Cesare Prandelli ha parlato a Lady Radio. Le parole dell'ex tecnico viola:

"Serve fiducia massima alla squadra, in questo momento servono punti, rispetto alla proposta di gioco. La Fiorentina ha bisogno di una squadra forte, unita, e poi basta poco per vedere un futuro bello. Questa squadra prende tanti gol, e la difesa deve essere compatta. Spesso fra difesa e centrocampo non sanno cosa fare, e spesso sulle palle laterali non si difende la porta. Anche gli attaccanti non devono essere passivi, ma chiudere tutti gli spazi. Dalle prossime partite voglio vedere una fase difensiva fatta bene, senza parlare di moduli."

Vanoli: "La partita di Genova ha scombussolato tutto, e servirebbe più comunicazione per certe scelte. Sono felice che la Fiorentina possa pensare di crescere con questi giovani. La squadra è molto tecnica, e forse per questo bisogna lavorare sul carattere. Se non hai un leader, il gioco lo diventa, questi ragazzi devono divertirsi. Se vedi Mastantuono in difesa c'è qualcosa che non va bene, lui va messo in avanti. Può essere un po' come Mutu per me, deve esercitarsi nella fase di finalizzazione, ma non apprezzo vederlo così tanto nella nostra metà campo. Quando la squadra è equilibrata, io lo lascerei in avanti, facendo scalare un centrocampista."

Le punte: "Dipende molto dalla caratteristica della squadra, i numeri non hanno valore, se non dopo la partita. Bisogna capire cosa si fa quando si perde il pallone, non solo pensare alla manovra. Vanoli è l'artefice di tutto, anche magari rischiando qualcosa. Anche a me capitò di giocare con 3 centrocampisti, senza incontrista, però gli dissi che dovevamo sempre aggredire. I centrocampisti devono avere tutti più funzioni, con e senza palla. Oulai ha entusiasmo, voglia e corsa, è già un'anima pronta. Io lo metterei in campo, ha l'animo ed il fuoco dentro, e può giocare con Fagioli"