Atta e Ranieri lavorano a parte, le loro condizioni
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Domenica la Fiorentina affronterà l'Inter in trasferta. Radio Bruno ha fatto il punto sulle condizioni di Atta e Ranieri. Il francese continua a lavorare a parte con un programma personalizzato. Sicuramente non ci sarà a Milano, da valutare giorno per giorno per la gara contro l'Atalanta. Per averlo al 100% bisognerà aspettare la sosta di novembre.
Anche Ranieri sta lavorando a parte, ma filtra ottimismo per la partita contro l'Inter, almeno dalla panchina. Vanoli sta ragionando a un 4-3-3 con Brescianini al posto di Pedro Goncalves.
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