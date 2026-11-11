Il giornalista e conduttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, durante una diretta di Juventisbus con il giornalista Massimo Zampini, ha parlato delle sciarpe del Liverpool, dei cori e le ironia della tifoseria della Fiorentina durante la partita con la Juventus. Queste le sue parole:

Non dobbiamo più prendercela con questi animali, ma con la società Fiorentina, il sindaco di Firenze, il CONI e la federazione. Un fatto così vomitevole non si puù liquidare con un semplice "sono quei 40-50, che ci volete fare". È una cosa offensiva per la dignità di una città e di una società. Quando si tratta di chiedere ai vari sindaci di Firenze di intervenire dicono "eh vabbè, che ci vuoi fare...". Questa è la vera vergona. È uno schifo che le istituzioni, politiche e sportive, non prendano le distanze in maniera netta.