L'analisi del noto esperto di mercato e giornalista sulla brutta prova della Fiorentina a Genova
Sul suo canale Youtube, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della partita della Fiorentina:
Una Fiorentina inguardabile, anche per le scelte di Vanoli. Formazione improponibile, un approccio non da squadra affamata. Poi non capisco perché Vanoli dice 'dobbiamo diventare una squadra'. Ha avuto un po' di tempo, nella gestione delle scelte non è stato proprio illuminato. Se Lautaro va in panchina, anche su Mastantuono potremmo esprimere dei giudizi. Secondo voi Beto è più forte di Pellegrino? Gnonto, impalpabile, è più forte di Goncalves? Sicuri che Fagioli possa giocare con Oulai? Ma la cosa peggiore è stata l'approccio.
Troppo poco
Facile parlare di Vanolismo, ma la Fiorentina ha bucato la scelta dell'allenatore e si è rivolta a quello che aveva scartato. Ha fatto due buone partite, ma se il mercato non lo vai ad onorare con scelte diverse... Oggi non mi è piaciuto Fagioli, può succedere, non mi è piaciuto anche qualcosa negli atteggiamenti, sono andati in campo molli. Passaggio a vuoto, il Genoa ha visto delle belle statuine in campo e ne ha approfittato, facendo una partita giusta. Anche se nella ripresa la Fiorentina si è svegliata, ha preso due litri di caffè, Vanoli ha fatto scelte diverse. Ma le partite iniziano dal primo tempo, poi è difficile recuperare. Quattro sconfitte (tre con la vecchia gestione), una vittoria e un pareggio in sei giornate: troppo poco.
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