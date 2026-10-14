Il giornalista sportivo Giuseppe Pastore, nel corso del podcast Fontana di Trevi, ha analizzato il momento difficile della Fiorentina, soffermandosi sulla sconfitta contro il Genoa e sulle difficoltà che stanno accompagnando la stagione viola. Secondo Pastore, i problemi della squadra vanno ben oltre gli errori individuali e coinvolgono anche le scelte tecniche e la costruzione della rosa.

Su Genoa-Fiorentina

Non mi aspettavo una Fiorentina così. Dopo la sosta per le Nazionali, i viola hanno avuto un approccio alla partita davvero pessimo. Il Genoa ha disputato un primo tempo di grande livello, mentre nella ripresa è calato, ma la Fiorentina non è riuscita ad approfittarne. Ha sbagliato praticamente tutto, in ogni reparto. Gli errori della difesa fanno sicuramente notizia, ma è stato soprattutto il centrocampo a essere messo in grande difficoltà. Davanti, invece, credo che Vanoli abbia commesso degli errori.

Sulla classifica

Se togliamo la vittoria contro il Venezia, il bilancio della Fiorentina è di un solo punto nelle altre cinque partite, nonostante un calendario che non era particolarmente complicato. Si pensava che il problema fosse soprattutto Grosso, ma evidentemente c'è qualcosa di più profondo. Bisogna guardare anche a come è stata costruita la squadra e alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. A giudicare da quello che sta dicendo il campo, oggi la Fiorentina non sembra avere qualcosa in più rispetto a Genoa e Torino, che tra l'altro sono riuscite entrambe a batterla. Mi sorprende soprattutto il distacco dalla Lazio: dodici punti sono tanti, considerando che all'inizio della stagione le due squadre sembravano partire su un livello simile, se non addirittura con i viola davanti.