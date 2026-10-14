"Ogni volta a rimescolare le carte si rischia e basta poco per perdere l’equilibrio"
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Intervenuto a Lady Radio, l’ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha criticato le scelte di Vanoli a Genova:
"Mi preoccupa la formazione schierata da Vanoli a Genova, più che l’atteggiamento della Fiorentina. In mezzo o gioca Fagioli, o Oulaï, ed al momento il primo dà molte più garanzie, è un ottimo giocatore, che va messo in condizione di esprimere il suo tipo di calcio”.
Secondo Mareggini, cambiare continuamente rischia di togliere certezze a una squadra giovane e talentuosa:
“Ogni volta a rimescolare le carte si rischia e basta poco per perdere l’equilibrio. Credo ci sia anche un problema di preparazione, la Fiorentina chiude sempre in crescendo. Servirà tempo. A Genova si è regalato il primo tempo per gli interpreti scelti"
Sul portiere, Mareggini difende De Gea, pur ritenendo normale che la società valuti profili per il futuro, come Beltran del River Plate, vista l’età dello spagnolo:
“De Gea non si discute, lo ripeto per l'ennesima volta, è l'ultimo dei problemi. Col Napoli ha salvato la squadra. Si ha limiti nelle uscite e lo sapevamo. Poteva respingere meglio sul primo gol? Magari sì, ma non c'era alcun difensore pronto ad arrivare sul pallone, dov'erano tutti?”
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