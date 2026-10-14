"Ogni volta a rimescolare le carte si rischia e basta poco per perdere l’equilibrio"

Redazione VN
Grafica Jimenez Joao Mario Dodo Valdepenas Viery Parisi

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Intervenuto a Lady Radio, l’ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha criticato le scelte di Vanoli a Genova:

"Mi preoccupa la formazione schierata da Vanoli a Genova, più che l’atteggiamento della Fiorentina. In mezzo o gioca Fagioli, o Oulaï, ed al momento il primo dà molte più garanzie, è un ottimo giocatore, che va messo in condizione di esprimere il suo tipo di calcio”.

Secondo Mareggini, cambiare continuamente rischia di togliere certezze a una squadra giovane e talentuosa:

“Ogni volta a rimescolare le carte si rischia e basta poco per perdere l’equilibrio. Credo ci sia anche un problema di preparazione, la Fiorentina chiude sempre in crescendo. Servirà tempo. A Genova si è regalato il primo tempo per gli interpreti scelti"
Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie A

Sul portiere, Mareggini difende De Gea, pur ritenendo normale che la società valuti profili per il futuro, come Beltran del River Plate, vista l’età dello spagnolo:

“De Gea non si discute, lo ripeto per l'ennesima volta, è l'ultimo dei problemi. Col Napoli ha salvato la squadra. Si ha limiti nelle uscite e lo sapevamo. Poteva respingere meglio sul primo gol? Magari sì, ma non c'era alcun difensore pronto ad arrivare sul pallone, dov'erano tutti?”

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