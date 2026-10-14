Carlos Forbs brilla contro l'Inter in Champions League: in estate la Fiorentina aveva provato a prenderlo, ma l'esterno del Brugge aveva detto no all'Italia.

Redazione VN
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Carlos Forbs si prende la scena in Champions League e riporta alla memoria un retroscena di mercato che riguarda da vicino la Fiorentina. Nella serata in cui il Club Brugge ha espugnato San Siro, battendo l'Inter per 4-3, l'esterno portoghese è stato tra i protagonisti della vittoria belga, mettendo in difficoltà la retroguardia nerazzurra con le sue accelerazioni e la sua qualità nell'uno contro uno.

Una prestazione che riporta indietro di qualche mese, fino alla scorsa estate, quando la Fiorentina aveva provato a portare il classe 2004 a Firenze; il club viola si era avvicinato all'esterno del Brugge, senza però riuscire a concretizzare l'operazione. A fare la differenza era stata la volontà del giocatore, che aveva escluso l'Italia come possibile destinazione per il proprio futuro.

Carlos Forbs

La Fiorentina aveva così dovuto accantonare la pista, rinunciando a un profilo che nella notte di Champions contro l'Inter ha mostrato tutto il proprio potenziale. Forbs, intanto, si è preso la scena a San Siro: una serata da protagonista che riporta inevitabilmente alla memoria il tentativo viola di qualche mese fa.

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