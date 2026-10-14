Carlos Forbs si prende la scena in Champions League e riporta alla memoria un retroscena di mercato che riguarda da vicino la Fiorentina. Nella serata in cui il Club Brugge ha espugnato San Siro, battendo l'Inter per 4-3, l'esterno portoghese è stato tra i protagonisti della vittoria belga, mettendo in difficoltà la retroguardia nerazzurra con le sue accelerazioni e la sua qualità nell'uno contro uno.

Una prestazione che riporta indietro di qualche mese, fino alla scorsa estate, quando la Fiorentina aveva provato a portare il classe 2004 a Firenze; il club viola si era avvicinato all'esterno del Brugge, senza però riuscire a concretizzare l'operazione. A fare la differenza era stata la volontà del giocatore, che aveva escluso l'Italia come possibile destinazione per il proprio futuro.

La Fiorentina aveva così dovuto accantonare la pista, rinunciando a un profilo che nella notte di Champions contro l'Inter ha mostrato tutto il proprio potenziale. Forbs, intanto, si è preso la scena a San Siro: una serata da protagonista che riporta inevitabilmente alla memoria il tentativo viola di qualche mese fa.